Emre Kınay'dan eleştirilere yanıt

Emre Kınay, Habertürk'ten Aytekin Teker'e yaptığı açıklamada, "Hiç kimse bir şeyi tam dinlemiyor. Açıklamalarımın bir kısmını kesip, yayınlıyorlar. Lütfen sözlerimin tamamını dinleyin. Orada demek istediğim kadınlar, kızlarını nasıl yetiştiriyorsa, erkek çocuklarını da aynı dikkatle yetiştirmeli. Buradaki açıklamam kız çocuklarımızı ve kadınlarımızı korumaya yönelik." dedi.

Emre Kınay ile Emine Ün'le evliliğinden dünyaya gelen kızı Duru