'Irgat'ın galası gerçekleşti

Özge Özberk, Işıl Yücesoy, Hakan Bilgin, Gökhan Türkmen, Ayumi Takano, Özen Yula, Şencan Güleryüz, Hazım Körmükçü, Damla Cercisoğlu, Mert Asutay, Ayşenur Yazıcı gibi ünlü isimlerin Kınay’ı yalnız bırakmadığı gecede oyun, misafirler tarafından ayakta alkışlandı.
Oyun sonrası mikrofonun başına geçen Emre Kınay, davetliler için sevilen şarkıları seslendirdi. Irmak Bahçeci’nin, Shakespeare’in günümüze kalan tüm oyunları tarayarak, sadece onun cümleleriyle yazdığı “Irgat”ın yönetmenliğini Emrah Eren üstleniyor.
TÜRKİYE’DE GEÇEN SIRADIŞI BİR SHAKESPEARE KOLAJI
Duru Tiyatro’nun yeni oyunu “Irgat”, Türkiye’de geçen ve Shakespeare’in bile yazdığından haberi olmayan bir hikâyeyi sahneye taşıyor. Irmak Bahçeci’nin Shakespeare’in tüm oyunlarını tarayıp, önce Türkçe’ye ardından da ‘Irgatça’ya çevirerek yazdığı “Irgat”, tamamen Shakespeare’in cümlelerinden oluşuyor ama onun hiç yazmadığı yepyeni bir karakterin hikâyesini anlatıyor.
Şarkıların hikâyeye eşlik ettiği müzikli oyunda, büyükşehre gidip, kendini koskoca bir inşaatın, betonlaşmanın ve vahşi kapitalizmin içinde bulan “ırgat”ı Emre Kınay canlandırıyor. Kınay’a “beyzade” rolünde Sertaç Nicholas Güder’in eşlik ettiği “Irgat”ın yönetmen koltuğunda ise Emrah Eren oturuyor.
“Irgat”, bu toprakların hiç de yabancı olmadığı, yürek burkan tanıdık bir hikâyeyi tiyatro sahnesine taşıyor. Memleketindeki çatışma ortamında doğup büyümüş olan Irgat, bir çatışma sırasında öksüz kalmış bir çocuğu sahiplenir ve çocuğu da alarak metropole gelir. Tek derdi, başını sokacak bir yer ve karnını doyurmak olan Irgat, şans eseri bir inşaat firmasının sahibiyle tanışır.
Adam, Irgat’a inşaatlarından birinde hem kalacak yer hem de iş verir. Çocuk da zaman içinde büyür ve o da inşaatta Irgat’la yan yana çalışmaya başlar. Bitmek bilmeyen bir kavganın sürdüğü topraklardan, ideolojik çatışmanın kasıp kavurduğu üniversiteden, taşranın işsizliğinden, metropolün ağır işçiliğinden kurtulmayı becermiş bir işçi olan Irgat’ı trajedi, nereden kaçarsa kaçsın kendi vicdanında yakalayacaktır.
Oyunun müzikleri Cenk Erdoğan’ın, dekoru Cihan Aşar’ın, ışık tasarımı Yakup Çartık’ın, şarkı sözleri ise Faruk Üstün’ün imzasını taşıyor.
EMRE KINAY HAKKINDA
Emre Kınay, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Oyuncu, lise eğitimini tamamladıktan sonra 1990 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne kayıt yaptırdı. Kınay, 1992 yılı itibariyle, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel olarak oyunculuk kariyerine başladı.
1995 yılında konservatuvardan mezun olan Emre Kınay, Bakırköy Belediye Tiyatroları’ndan ayrıldıktan sonra 2005 yılında Genel Sanat Yönetmenliğini yaptığı Duru Tiyatro’yu kurdu. Kınay, halen oyuncu, yönetmen ve eğitmen olarak Duru Tiyatro’da görevine devam etmektedir.
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