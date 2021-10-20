Emre Kınay’dan yeni oyun: 'Irgat'

Duru Tiyatro yeni sezonda tiyatroseverleri sıradışı bir Shakespeare kolajıyla, “Irgat” adlı yeni oyunuyla karşılıyor. Irmak Bahçeci’nin Shakespeare’in tüm oyunlarını tarayıp önce Türkçe’ye ardından da ‘ırgatça’ya çevirerek yazdığı oyunu Emrah Eren yönetiyor. “Irgat”, tamamen Shakespeare’in cümlelerinden oluşuyor ama onun hiç yazmadığı bir karakterin hikâyesini anlatıyor. Türkiye’de geçen müzikli oyunda, büyükşehre gidip kendini koskoca bir inşaatın, betonlaşmanın ve vahşi kapitalizmin içinde bulan “ırgat”ı Emre Kınay, “beyzade”yi ise Sertaç Nicholas Güder canlandırıyor.

Memleketindeki çatışma ortamında doğup büyümüş olan Irgat, bir çatışma sırasında öksüz kalmış bir çocuğu sahiplenir ve çocuğu da alarak metropole gelir. Tek derdi, başını sokacak bir yer ve karnını doyurmak olan Irgat, şans eseri bir inşaat firmasının sahibiyle tanışır. Adam, Irgat’a inşaatlarından birinde hem kalacak yer hem de iş verir. Çocuk da zaman içinde büyür ve o da inşaatta Irgat’la yan yana çalışmaya başlar. Bitmek bilmeyen bir kavganın sürdüğü topraklardan, ideolojik çatışmanın kasıp kavurduğu üniversiteden, taşranın işsizliğinden, metropolün ağır işçiliğinden kurtulmayı becermiş bir işçi olan Irgat’ı trajedi, nereden kaçarsa kaçsın kendi vicdanında yakalayacaktır.

“Irgat”ın müzikleri Cenk Erdoğan’ın, dekoru Cihan Aşar’ın, ışık tasarımı Yakup Çartık’ın, şarkı sözleri ise Faruk Üstün’ün imzasını taşıyor. 25. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 25 Ekim 2021 Pazartesi ve 26 Ekim 2021 Salı akşamları saat 20.00’de Duru Tiyatro Watergarden Performans Merkezi’nde sahnelenecek “Irgat”ın biletleri Passo’dan temin edilebilir.