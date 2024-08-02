Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali 30 Eylül'de başlıyor

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T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen, Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali; Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği’nin organizasyonuyla ve derneğin başkanı Filiz Dağ’ın yönetiminde 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle 3. kez buluşuyor.

“ULUSAL SENARYO YARIŞMASI” İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI!

Türkiye’de alanında ilk olma özelliğini taşıyan festival, “Ulusal Senaryo Yarışması’yla da bilim kurgu ve fantastik türündeki en yaratıcı hikâyeleri, beyaz perdenin sınırsız imkânlarıyla buluşturacak. Süresi 60 dakikayı geçen uzun metraj senaryoların katılabileceği Ulusal Senaryo Yarışması’na başvurular, 15 Ağustos’a kadar devam edecek.

REKLAM .png JÜRİ KOLTUĞUNDA ÖNEMLİ İSİMLER! Festivalin senaryo yarışmasında jüri başkanlığını, Osmanlı Cadısı ve Ahtapotun Rüyası gibi romanlarıyla tanınan yazar Barış Müstecaplıoğlu üstlendi. Ulusal Senaryo Yarışması’nın jürisinde, ülkemizin en önemli sinema ve edebiyat eleştirmenlerinden Sevin Okyay bulunurken, yapımcısı olduğu ‘Sana Bir Sır Vereceğim, Bez Bebek, Masum’ gibi dizileriyle tanınan senarist ve yapımcı Selim Erkul’da yer alıyor. Jüri koltuğunda ayrıca; ‘Bilim Kurgu Sineması 1900-1970’ adlı kitabı ve 2021 tarihli yapımcılığını üstelendiği ‘Dip’ filminin sahibi Berk Çoker, gazeteciliği kadar kitaplarıyla da öne çıkan yazar Ömür Kurt bulunacak.

Yaratıcılığın Sınırını Zorlayan Senaryolar Aranıyor! Gençlerin yaratıcı dünyasına daha yakın olup, bu alandaki sinema ürünlerini yaygınlaştırmak için düzenlenen Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali, yerli ve yabancı üreticileri bir araya getirip; bilim kurgu ve fantastik alanında emek vermiş isimleri ön plana çıkarmayı ve yeni oluşumlara zemin hazırlamayı amaçlıyor. Yarışmaya başvurmak isteyenler, bilim kurgu ve fantazya türünde senaryo projelerini info@us3f.com adresine 15 Ağustos 2024 tarihine kadar iletebilecek.

Başvuru için gönderilmesi gereken dokümanlar : Senaristin kısa özgeçmişi ve iletişim bilgileri

Senaryonun en fazla 4 A4 uzunluğunda sinopsisi