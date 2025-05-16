'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler' Trump Sahne'de

Dolunay Soysert ve Bülent İnal’ın çarpıcı performanslarıyla dikkat çeken “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”, perde açmaya hazırlanıyor. Eric-Emmanuel Schmitt tarafından kaleme alınan, Ersin Umut Güler’in rejisiyle sahnelenen oyun, 22 Mayıs’ta Trump Sahne’de, 29 Mayıs’ta ise Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde İstanbul seyircisiyle buluşacak.

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Sırların, yalanların ve tehlikeli oyunların gölgesinde evlilik kurumunun çatışmalarla örülü yüzünü sahneye taşıyan “Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler”, bir çiftin geçmişi ve gerçekleri arasında soluksuz bir hesaplaşmayı anlatıyor. Oyunun estetik soyutlamalardan ve çağdaş sanat pratiklerinden ilham alan sahnelemesi, bilinçdışının kaygan zemini üzerindeki evliliği bir labirent ve eksik parçalarını arayan bir deneyime dönüştürüyor. Gerçek ile temsil arasındaki sınırların kaybolduğu bu oyun, seyirciyi yalnızca bir tanık olmaya değil, bu arayışın parçası olmaya davet ediyor.

Oyununun biletleri Biletinial'da satışa çıktı.