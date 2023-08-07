Evlilik teklifi sırasında denize düşen yüzük, dalgıç tarafından bulundu

Günday, sonrasında farklı bir duyguyla yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktığını dile getirerek, "Farklı bir şey olmasını istiyorduk. Çok çok farklı bir şey oldu. Biz de şaşırdık bu durumun buralara kadar gelmesine" diye konuştu. Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasından sonra insanlardan çok farklı tepkiler aldıklarını anlatan Günday, "İyi ve kötü şeyler söyleyenler oldu. Tabii biz hepsini eğlence olarak gördük. Böyle gülerek karşıladık. Daha çok, 'Yardım edelim, tekrar yüzük al, bir tane daha yüzük alalım, bu böyle kalmasın' diye yazanlar oldu. Onlar bizi baya güldürdü" ifadesini kullandı.