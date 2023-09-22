Yeni evlenecek çiftler için faizsiz evlilik kredisi imkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak açıklanmıştı. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisi ile ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaların gündemlerinde olduğunu belirtti. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte, 2023 faizsiz evlilik kredisi başvurularına dair ayrıntılar...