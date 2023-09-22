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        Haberler Gündem Evlilik kredisi başvurusu başladı mı? 2023 Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi şartları neler ve yaş sınırı var mı?

        Faizsiz evlilik kredisi fırsatı! Devlet destekli 150 bin TL evlilik kredisi başvuru tarihleri ve şartları

        Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartları gündemdeki yerini koruyor. Devlet destekli 48 ay vadeli 150 TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Evlilik hazırlığı yapan milyonlarca çift "150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvurular ne zaman yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 evlilik kredisi başvurusu hakkında son dakika gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 10:26 Güncelleme: 22.09.2023 - 10:26
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        • 1

          Yeni evlenecek çiftler için faizsiz evlilik kredisi imkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seçim vaadi olarak açıklanmıştı. 24 ay geri ödemesiz 48 ay vadeli evlilik kredisi ile ilgili son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmaların gündemlerinde olduğunu belirtti. Peki, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte, 2023 faizsiz evlilik kredisi başvurularına dair ayrıntılar...

        • 2

          CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EVLİLİK KREDİSİ AÇIKLAMASI!

          5 Eylül tarihinde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Evlenecek gençlerimize uygun fiyatlı kredi çalışması gündemimizde." dedi.

        • 3

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER?

          Evlilik kredisi ile ilgili çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Henüz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırının olup olmayacağına ilişkin detaylar netlik kazanmadı.

        • 4

          EVLİLİK KREDİSİ KİMLERE VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

        • 5

          Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." açıklamasında bulundu.

        • 6

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AK Parti seçim beyannamesinde açıklanan evlilik kredisi başvuru tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili duyuru geldiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

        • 7

          EVLENME KREDİSİ İÇİN KAYNAK AİLE VE GENÇLİK BANKASI

          Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.

          Banka para kaynağını Karadeniz gazı ve diğer petrol gelirlerinden oluşturulan fondan alacak. Böylelikle bu gelirler banka tarafından kontrol edilip sosyal desteklerde kullanılacak.

        • 8

          150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ VE TAKSİTLERİ NASIL OLACAK?

          150 bin TL evlilik desteği toplamda 72 aya yayılan bir ödeme planıyla uygulanacak. 48 ayda belirtilen ana para olarak ödenecek ve ilk 24 ay yani iki yıl herhangi bir taksit ödemesi yapılmayacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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