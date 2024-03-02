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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Evlilik kredisi 2024: Evlilik kredisi başvuru tarihi ve ödeme planı nedir? Evlilik kredisi başvuru şartları nedir, yaş sınırı var mı? - Merak Edilenler Haberleri

        Evlilik kredisinde başvurular devam ediyor! İşte evlilik kredisine dair tüm detaylar

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan evlilik kredisi uygulamasında başvurular devam ediyor. Evlenmeye hazırlanan çiftlere, Aile ve Gençlik Fonu'ndan faizsiz 150 bin TL verilecek. İşte, evlilik kredisi şartları, ödeme planı ve başvuruya dair tüm merak edilenler...

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        Habertürk
        Giriş: 02.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 02.03.2024 - 14:22
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        • 1

          Yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla başlatılan evlilik kredisi kapsamında, toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Başvuruları devam eden kredinin onaylanması için çiftlerin yerine getirmesi gereken şartlar da var. Peki, evlilik kredisi şartları nedir ve nasıl başvuru yapılır? İşte, detaylar...

        • 2

          FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU TARİHLERİ

          Aile ve Gençlik Fonu için başvurular 15 Şubat Perşembe 2024 itibarıyla başladı. Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın internet sitesi aile.gov.tr adresinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvuru tarihlerinin ise ne zaman biteceğine dair bir açıklama yapılmadı.

          EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

          Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

          Depremden etkilenen 11 il (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa) dışında taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,

          Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı 2 asgari ücretten fazla olmamak,

        • 4

          Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,

          Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek,

        • 5

          Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak.

        • 6

          EVLİLİK KREDİSİNDE YAŞ SINIRI VAR MI?

          Faizsiz evlilik kredisinden 18 ile 29 yaş aralığında olan kişilerin yararlanabileceği belirtildi. Fondan yararlanmak isteyen vatandaşların, 30 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

        • 7

          EVLİLİK KREDİSİNİN ÖDEME PLANI

          Aile ve Gençlik Fonu kapsamında, kredi başvurusu onaylanan kişilere toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacak.

        • 8

          EVLİLİK KREDİSİ İÇİN ÖNCELİK DEPREM BÖLGELERİ

          Aile ve Gençlik Fonu için ilk etapta Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri ile Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki depremzede gençlerden başvuru alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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