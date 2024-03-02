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        Haberler Dünya Köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı

        Köprüde asılı kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı

        ABD'nin Kentucky eyaletinde trafik kazası sonucu köprüde baş aşağı asılı kalan TIR'ın şoförü, itfaiyenin vinç yardımıyla gerçekleştirdiği operasyonla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 13:32 Güncelleme: 02.03.2024 - 13:32
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        Köprüde kalan TIR'ın şoförü, film gibi operasyonla kurtarıldı
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        İtfaiye ekibi, film sahnesini andıran bir operasyonla TIR nehre düşmeden önce müdahale ettikleri için basında kahraman ilan edildi.

        KÖPRÜDE ASILI KALDI

        Louisville kentinde dün meydana gelen olayda, nehirden 23 metre yükseklikteki Clark Memorial Köprüsü'nde meydana gelen trafik kazası sonucu bir TIR köprüde baş aşağı asılı kaldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, TIR’ın nehre düşme tehlikesini hızlıca değerlendirerek sürücü bölmesinde mahsur kalan kadın sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı. Köprüye vinç kurarak halatla sürücü bölmesine ulaşan itfaiye eri Bryce Carden, kadın şoförü kurtardı.

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        40 DAKİKADA KURTARILDI

        İtfaiye yetkilileri olayla ilgili "Ekip hızlı ve ustaca manevralarıyla yaklaşık 40 dakikada mağduru güvenli bir şekilde kurtardı. Bugün operasyona katılan tüm üyelerle inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Harika bir iş çıkardığınız için teşekkür ederiz!" açıklamasını yaptı.

        İtfaiyenin operasyonu basında 'kahramanca' olarak nitelendirilirken Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg ise "Louisville Şehri adına, bugün olay yerine koşan ve Clark Memorial Köprüsü'ndeki kamyon sürücüsünü cesurca kurtaran itfaiyeci Bryce Carden'a ve diğer ilk müdahale ekiplerine çok teşekkür etmek istiyorum. O, kahramanca çabalarınız sayesinde hayatta" dedi.

        * Haberin görselleri DHA'dan servis edilmiştir.

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