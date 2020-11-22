Çalışanlar İş Kanunu gereği evlenirken ücret kesintisi yapılamayan izne hak kazanır. Yasada bu izin mazeret izni başlığı altında anlatılır. Evlilik izni kullanacakların bilmesi gereken en önemli şey izne hak kazanabilmek için evliliğin gerçekleşmiş olmasıdır. Memurlarda düğün izni hakkı doğabilmesi için nikahın gerçekleşmiş olması şartı aranmaktadır.
İşçi olarak çalışanlar evlilik izinlerini kullanma zamanlarını kendileri belirler.Evlenirken ya da daha ileri bir tarih de bu izni kullanabilirler. Burada tek önemli olan işverenin uygun görmesidir.
EVLİLİK İZNİ KAÇ GÜNDÜR?
İşçiler için yasada şu şekilde anlatılır: "İşçiye evlenmesi, evlat edinmesi ya da anne veya babasının, eşinin, kardeşinin, çoğununun ölmesi halinde üç gün, eşinin doğum yapması halinde ise beş gün ücretli izin verilir."
Memurlar için de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Mazeret İzni başlığı altında evlilik izni şu şekilde anlatılmıştır; Memura eşinin doğum yapması halinde isteği üzerine on gün babalık izni, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocucuğunun, kendisinin veya eşinin anne, baba veya kardeşinin ölümü halinde isteği üzerine yedi gün izin verilecektir.
EVLİLİK İZNİ HAFTA SONUNA DENK GELİRSE...
Evlilik izninin hafta sonuna ya da iş gününe denk gelmesi ile ilgili İş Kanunu'nda belirtilmiş bir madde yoktur. Ancak hafta sonları genellikle haftalık tatile denk geldiği için. Cumartesi ya da pazar günleri haftalık izinden düşülür. Evlilik izni için şart koşulmuş bir tarih de olmadığı için işverenin de uygun bulmasıyla tercih edilen iş günlerinde evlilik izni kullandırılır.
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