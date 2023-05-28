AREKA PALMİYESİ

Soluduğumuz havayı temizleyen ve anksiyeteye yardımcı olan bir başka bitki de areka palmiyesi. Bu gösterişli bitki havayı sizin için taze tutuyor ve dolayısıyla genel ruh halinizi daha iyi hale getiriyor. Yine, hayatta kalmak için fazla bakıma ihtiyaç duymayan başka bir bitki... Bu nedenle onu kendi başına bırakabilirsiniz.