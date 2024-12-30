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        Haberler Gündem Güncel Evlat vahşeti! Annesini öldürdü | Son dakika haberleri

        Evlat vahşeti! Annesini öldürdü

        Diyarbakır'da şizofreni hastası olduğu öne sürülen 20 yaşındaki B.Y., annesini tabancayla kalbinden vurup öldürdü. Katil zanlısı daha sonra kendisini ihbar edip, polise teslim oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 12:31 Güncelleme: 30.12.2024 - 12:31
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        Evlat vahşeti! Annesini öldürdü
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        Diyarbakır'da tartıştığı annesini tabancayla kalbinden vurup öldüren B.Y. (20), daha sonra kendisini ihbar edip, polise teslim oldu.

        DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi.

        TESLİM OLDU

        Şizofreni hastası olduğu öne sürülen B.Y., annesi Yezda Akgül (50) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. B.Y., tabancayla ateş ederek annesini kalbinden vurdu.

        Katil zanlısı daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak haber verdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede Yezda Akgül’ün öldüğü belirlendi. Akgül'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Gözaltına alınan B.Y. emniyetteki işlemleri sürüyor.

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