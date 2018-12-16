Bu sezon aldıkları flaş galibiyetlerle adlarından söz ettiren ve ligin üst sıralarını zorlayan Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor, Malatya'da karşı karşıya geldi.

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Ev sahibi ekip 16. dakikada 1-0 öne geçti: Eren Tozlu'nun asistini gole çeviren Khalid Boutaib, skoru 1-0'a getiren golü kaydetti. Son olarak 9 Kasım'daki Trabzonspor mücadelesinde gol atan Boutaib, yeniden golü hatırladı.

Mücadelede dakikalar 34'ü gösterdiğinde sahnede yine Boutaib vardı. Bu kez Guilherme'nin asistini gole çeviren 31 yaşındaki futbolcu skoru 2-0'a getirirken bu sezonki 4. golünü kaydetti. Öte yandan Guilherme ise bu sezonki 7. asistini yaptı.

Mücadelenin ilk yarısında başka gol olmadı.

Düşük tempoda geçen ikinci yarıda her iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince karşılaşma Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

72. dakikada çıkan gerginlikte Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar, Antalyaspor'dan ise Diego Angelo direkt kırmızı kart görerek takımlarını eksik bıraktılar.

Antalyaspor'da Doğukan Sinik ile Maicon, gördükleri sarı kartla gelecek haftaki Fenerbahçe maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Yeni Malatyaspor bu sonucun ardından puanını 28'e yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi ve 26 puandaki Galatasaray'ın üzerine çıktı. Haftayı 26 puanla kapatan Antalyaspor ise 5. sıraya geriledi. Yeni Malatyaspor, ligde ilk devrenin son haftasında Bursaspor'a konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

EVKUR YENİ MALATYASPOR: 2 - ANTALYASPOR: 0

Stat: Yeni Malatya



Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay



Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Murat Akça, Sadık Çiftpınar, Erkan Kaş, Ahmed Ildız, Murat Yıldırım, Guilherme, Adem Büyük (Dk. 90+2 Pereira), Eren Tozlu (Dk. 76 Mina), Boutaib (Dk. 46 Rahman Buğra Çağıran)

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Diego, Celustka, Chico (Dk. 46 Vainqueur), Hakan Özmert, Doğukan Sinik (Dk. 46 Drole), Maicon, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç (Dk. 65 Barrada)

Goller: Dk. 16 ve Dk. 34 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 72 Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 72 Diego (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 42 Doğukan Sinik, Dk. 56 Maicon, Dk. 72 Celustka, Dk. 90+6 Drole (Antalyaspor), Dk. 43 Murat Yıldırım, Dk. 72 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

MAÇIN DAKİKALARI

İLK YARIDAN DAKİKALAR

16. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, Diego'nun büyük hatası sonucu öne geçti. Ceza alanı içinde Diego, kontrolündeki topu çizgide Eren Tozlu'ya kaptırdı. Bu futbolcunun pasında altı pasta uygun durumda bulunan Boutaib, meşin yuvarlığı filelere gönderdi: 1-0.

23. dakikada Chico, orta sahadaki topu uzaklaştırmak için kendi kalesine ters vuruş yaptı. Kaleci Boffin topu güçlükle kontrol etti.

28. dakikada sol kanattan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında top Erkan Kaş'ın önünde kaldı. Erkan'ın ortasında Eren Tozlu'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Boffin, kornere çeldi.

34. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Guilherme, topu Boutaib'e çıkardı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Evkur Yeni Malatyaspor, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Evkur Yeni Malatyasporlu futbolcular sahaya, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin fotoğrafının yer aldığı, üzerinde "Cennete selam, kalbimizdesin" yazılı tişörtle çıktı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

50. dakikada Adem Büyük'ün savunmanın arkasına gönderdiği topu sol kanatta kontrol eden Eren Tozlu'nun ceza alanına ortasında arka direkte Guilherme'nin vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Antalyaspor savunması, dönen topu uzaklaştırdı.

56. dakikada Adem Büyük'ün sağ kanattan yaptığı ortada, ceza alanı içinde Rahman Buğra Çağıran'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada Celustka ile girdiği ikili mücadelede Eren Tozlu'nun yerde kalmasının ardından saha karıştı. İki oyuncu arasında başlayan gerginliğe diğer futbolcular ve takımların yedek kulübeleri de dahil oldu. Yaşanan gerginliğin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'ne başvurdu. Pozisyonu saha kenarındaki ekrandan inceleyen Kalkavan, Evkur Yeni Malatyasporlu Sadık Çiftpınar ile Antalyasporlu Diego'yu kırmızı kartla oyundan ihraç etti. Mete Kalkavan, Celustka ile Eren Tozlu'ya ise sarı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.