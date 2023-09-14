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        Haberler Gündem Evinin yakının oluştu: Çapı 50 metre

        Çiftçinin evinin yakınında oluştu! Derinliği 40, çapı 50 metre

        Konya'nın Karapınar ilçesinde tarla sahibi Fatih Şık'ın evinin yakınında 40 metre derinliğinde, 50 metre çapında yeni bir obruk meydana geldi. Gece rüyasında obruğu gördüğünü belirten Şık, "Haliyle hem korktuk hem yaşadığımız yer hem ekmek yediğimiz yer koyup gitme imkanın yok. Baba yurdumuz haliyle tedirgin oldum" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 19:15 Güncelleme: 14.09.2023 - 19:16
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          Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni bir obruk meydana geldi.

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          Karapınar ilçesindeki Reşadiye Mahallesi'ndeki Cafer Şık Yaylası'nda oluşan obruk, 40 metre derinliğinde ve 50 metre çapında.

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          Tarla sahibi Fatih Şık'ın evinin yakınlarında oluşan obruk, bölge sakinlerini de tedirgin etti.

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          Obruk olduğu sırada bölgede çalışan tarım işçisi Abdullah Amoni, yaşadıklarını anlattı.

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          Amoni, önce duyduğu bir sesle irkildiğini belirterek, "Kulağıma bir ses geldi, hemen kalktım baktım, toprağın aşağı doğru gittiğini gördüm. Toprak aşağıya gidince şöyle baktım, gittim her yer toz toprak, kafam döndü, geriye çekildim, toprak aşağıya ağır ağır gitti" dedi.

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          Tarlasında obruk oluşan çiftçi Fatih Şık ise gece rüyasında obruğu gördüğünü belirterek, şunları söyledi: "Bütün gece rüya gördüm, hep işte elim çamur oldu, ayağım çamura gitti, ayağım obruğa gitti, yer altı sallandı, deprem gibi sabaha kadar böyle şeylerle uğraştım. Bunun etkisiyle de sabah uyandım. 'Allah'ım hayır etsin.' dedik. Hayır diyelim hayır olsun, okuyup üfleyelim diye lafını ettik. Gündüz de Karapınar’a gittim sabah, yanımda çalışan Abdullah arkadaşım öğleden sonra saat üçte telefon etti, 'Abi obruk oldu.' dedi. 'Ne obruğu?' dedim. Videosunu attı. Böyle bir olay yaşadık. Haliyle hem korktuk hem yaşadığımız yer hem ekmek yediğimiz yer koyup gitme imkanın yok, kurulmuş bir düzenimiz var. Baba yurdumuz haliyle tedirgin oldum."

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