Evinin önündeki tartışmada vuruldu

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Muğla'da T.Ö., evinin önünde tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu.

Olay, Milas ilçesi Kızılcayıkık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö., evinin önünde kimliği henüz bilinmeyen bir kişi sözlü olarak tartışmaya başladı.

Tartışma kavgaya dönüşmesi ile T.Ö., tartıştığı kişi tarafından bacağından silahla vuruldu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan T.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.