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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evini yaktı, komşular linç etmek istedi | Son dakika haberleri

        Evini yaktı, komşular linç etmek istedi

        Antalya'da apartmanın en üst katında oturan bir kişi evini ateşe verip kendine zarar vermeye çalıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldıran adama komşuları saldırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 02:16 Güncelleme: 18.07.2024 - 02:16
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          Antalyanın Aksu ilçesinde oturduğu evi yakan ve kendisine zarar veren kişi tedavi altına alındı.

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          Çalkaya Mahallesi 28112 Sokakta bulunan apartmanın beşinci katındaki dairede kiracı olarak yaşayan E.C, yalnız olduğu sırada evi ateşe verdi.

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          Kapısını kilitleyerek balkona çıkan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen E.C, eşyaları balkondan aşağı atmaya ve kendisine zarar vermeye başladı.

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          Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

        • 6

          Polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine teslim olan E.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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          Bu sırada E.Cye komşuları tepki göstererek saldırmaya çalıştı.

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          Vatandaşlar ve polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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