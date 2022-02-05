TikTok kullanıcısı, kasım ayında satın aldığı evin zemininde gizli kasa buldu ve o anları kayıt altına almaya başladı. Liz paylaşımında "Zemini süpürürken kapının arkasındaki halıda bir yıpranma gördüm. Bu yüzden elektrikli süpürgemi oraya sürtmeye başladım ancak izler geçmiyordu. Bu yüzden araştırmak için halıyı kaldırdım ve BAM! Bir kasa vardı!" dedi.