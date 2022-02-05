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Son dakika: TikTok kullanıcısı evini temizlerken tesadüfen gizli kasa buldu!

Evini temizlerken tesadüfen gizli kasa buldu!

Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'ta paylaşımlar yapan Liz isimli kadın evini temizlerken halının altında gizli kasa buldu

05.02.2022 - 16:39 | Güncelleme: YAŞAM
HABERTURK.COM

  • Popüler sosyal medya uygulaması TikTok'taki paylaşımlarıyla 150 bine yakın takipçi kazanan Liz isimli bir kadın, evini temizlerken sıra dışı bir durumla karşılaştı. 

  • TikTok kullanıcısı, kasım ayında satın aldığı evin zemininde gizli kasa buldu ve o anları kayıt altına almaya başladı. Liz paylaşımında "Zemini süpürürken kapının arkasındaki halıda bir yıpranma gördüm. Bu yüzden elektrikli süpürgemi oraya sürtmeye başladım ancak izler geçmiyordu. Bu yüzden araştırmak için halıyı kaldırdım ve BAM! Bir kasa vardı!" dedi. 

  • Kasayı daha yakından kaydeden Liz, şirketin adını gösteren çıkartmayı gözler önüne serdi. Kasanın üzerinde üreticinin adı ve telefon numarası bulunuyordu.

  • Liz, 70'lerin sonlarına doğru inşa edilen evdeki kilitli kasayı açmak için harekete geçti ve kasanın üzerinde yazan şirketi aradı. Ayrıca yaklaşık 10 çilingire daha ulaşmaya çalıştı. Ancak çilingirlerden olumsuz yanıt aldı. 

  • Öte yandan Jim isimli bir çilingir, Liz'in teklifini kabul etti ve içinden ne çıkacağı merakla beklenen kasayı açmayı başardı. 

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