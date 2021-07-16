Evini ateşe verdi! Kayınvalidesini yaktı

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi'nde meydana geldi. İlk evliliğinden 1 çocuğu olan Berna D. ile Özgür E. yaklaşık 2,5 yıl önce evlendi.
DHA'nın haberine göre 2 çocukları olan çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Ancak Özgür E., Berna D.´yi ikna edince, çift anlaşıp, aynı evde yaşamaya başladı. Bu süreçte çift arasında geçimsizlik devam etti.
KAYINVALİDE YANDI
Berna D.'nin annesi Yasemin D., kısa süre önce torunlarına bakmak için kızının evine gitti. Önceki gün Berna D. ile Özgür E., telefonda tartıştı. Bunun üzerine Özgür E., pet şişeye koyduğu benzinle eve geldi. Kapıyı açan kayınvalidesi Yasemin D. ile konuşurken yerdeki halıya benzin döken Özgür E., kibrit çakıp evi ateşe verdi. Yasemin D., bir anda alevlerin arasında kaldı. Kendisini yere atan Yasemin D., alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada kayınvalidesinin yanmasını izleyen Özgür E., Berna D.'ye şiddet uygulayıp, 'Seni de yakacağım' diyerek tehditler savurdu. Annesine müdahale edip, vücudundaki alevleri söndüren Berna D.'nin de ayakları yandı.
TUTUKLANDI
Ağır yaralanan Yasemin D., ihbar üzerine eve gelen ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak Yanık Merkezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Vücudunda 3´üncü derece yanıklar oluşan Yasemin D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayın ardından gözaltına alınan Özgür E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
'BENİ YANARKEN İZLEDİ'
Zil çalıp kapıyı açtığında damadıyla karşılaştığını anlatan Yasemin D., "Kapıyı açtım, gayet soğukkanlıydı, sakindi. 'Ne yapıyorsun anne?' dedi. 'Evi topluyorum' dedim. Koridorda beraber iki adım yürüdük. Baktım yere bir benzin döküyor. 'Ne yapıyorsun?' demeden kibriti çaktı, attı halının üstüne. Birdenbire her tarafım tutuştu, alev aldı, her yanım yanmaya başladı. Ben öyle yanarken kendisi hiçbir şey yapmadı, beni söndürmeye de çalışmadı" dedi.
'YERDE YUVARLANARAK SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM'
Olay sırasında çocukların da evde olduğunu kaydeden Yasemin D., "Çok canım yanıyor. Çektiğim acının tarifi imkansız. Bu acıları o çocuklar da çekebilirdi. Hiçbir şey anlamadım, ne oldu, nasıl oldu. Kendi kendime sönmeye çalıştım, yerde yuvarlandım. Mutfaktaki halıyı masanın altından çekip alevlerin üstüne atmaya çalıştım. Çocuklara sıçrayacak diye çok korktum. `Seni de yakacağım' diye bağırıyordu" diye konuştu.
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