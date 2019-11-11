11 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evine giderken sokakta gördüğü arkadaşlarıyla sohbet için duran 34 yaşındaki Alim Kazancı'nın başından vurulduğu olayla ilgili zanlı yakalandı.
Olay, dün gece saatlerinde İzmit Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak'ta meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Alim Kazancı, motosikleti ile eve giderken yolda arkadaşları ile karşılaştı. Arkadaşlarını görünce motosikletini durduran Kazancı, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun başına isabet etmesi sonrası kanlar içinde yerde kaldı. Arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine gelen ambulansla SEKA Devlet Hastanesine kaldıran Kazancı hayatını kaybetti.
YEĞENİNİN ARKADAŞI ÇIKTI
Olayın ardından inceleme yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro dedektifleri, kurşunun geldiği tespit edilen evdeki ölen Kazancı’nın yeğeni Hüseyin Ü.’yü (26) gözaltına aldı. Emniyet götürülen Hüseyin Ü. ifadesinde Doğan K.(30) ile evde alkol aldıkları sırada sokaktan gürültüler geldiğini, buna sinirlenen Doğan K.'nin silahına sarılarak sokağa doğru ateş ettiğini söyledi.
Sokaktan gelen bağrışmalar üzerine dışarı çıktığını söyleyen Hüseyin Ü., dayısı Alim Kazancı’yı kanlar içinde yerde gördüğünü belirtti. Emniyette hakkında inceme yapılan Hüseyin Ü.'nün 6 farklı olaydan kaydı olduğu, kesinleşmiş 1.5 yıl hapis cezası ile cezaevi firarisi olarak arandığı tespit edilerek sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SOKAKTAN GELEN SESLERE SİNİRLENMİŞ!
İfadenin ardından inceleme başlatan polis ekipleri, Doğan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde Yahyakaptan Mahallesi’nde olduğu belirlenen Doğan K., saklandığı konteyner içinde gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Doğan K. sokaktan gelen gürültü sonrası sinirlenerek havaya ateş açtığını, Kazancı'yı yerde yatarken görünce de olay yerinden ayrıldığını söylediği öğrenildi.
ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Cinayet zanlısı Doğan K.'nın yaralama suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan Doğan K. daha sonra Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
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