Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Evinde ölü bulundu - Güncel haberler

        Mersin'de bir kişi evinde ölü bulundu

        Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Mehmet Tirrun, evinde ölü bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Tirrun'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 00:27 Güncelleme: 24.07.2024 - 00:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, akşam saatlerinde Belçınar Mahallesi'nde meydana geldi.

        Telefonla Mehmet Tirrun'a ulaşamayan yakınları, komşularını arayarak kontrol etmelerini istedi. Eve gelen komşular, içeriye girdiklerinde Tirrun'u yerde hareketsiz yatar halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Tirrun'un öldüğünü belirledi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Tirrun'un cansız bedeni, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

        Kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Tirrun'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Mersin
        #Mersin haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Kritik düzenleme komisyondan geçti
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        Fenerbahçe tura göz kırptı!
        Kadıköy'e bekleriz
        Kadıköy'e bekleriz
        38'lik rekortmen!
        38'lik rekortmen!
        'Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı'
        'Biden ve Harris yönetimi beni doğru düzgün koruyamadı'
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Yakın tarihin en sıcak günü: 21 Temmuz
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Vicdan yoksunu konuştu
        Vicdan yoksunu konuştu
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        Han Hunus'ta 1 günde 150 bin kişi yerinden edildi
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        ABD Gizli Servis Direktörü istifa etti
        "Benim suçum yok"
        "Benim suçum yok"
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        "Team Türkiye" kafilesi, Fransa'ya uğurlandı!
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni yengesi İstanbul'da
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        Habertürk Anasayfa