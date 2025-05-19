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        Haberler Gündem Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Güncel haberler

        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

        Uşak'ta, yalnız yaşayan Mehmet Ali Özçakır oturduğu tek katlı müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 21:21 Güncelleme: 19.05.2025 - 21:21
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        Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
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        Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyündeki Mehmet Ali Özçakır'a ait tek katlı evde, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede tek katlı müstakil evi tamamen sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çaba sonucunda yangını söndürdü. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen Özçakır'ın cansız bedenine ulaştı.

        Yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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