DHA

Gürcistan’da yaşayan George Montgomery, evin çatısında vızıltı sesinden şüphelenerek, tavanını kırmaya karar verdi.

DHA'nın haberine göre Montgomery, 2018’den beri şüphelendiği arılar hakkında o dönemde endişeye gerek duymadı.

Ancak bu yıl şubat ayında bahçesinde gördüğü arı sürüsünün ardından tavanda incelemelerde bulunmaya karar verdi.

Montgomery'nin şüpheleri doğru çıktı ve evinin çatısında 100 bin bal arısının yuva yaptığı ortaya çıktı.

Montgomery, arıların evinden alınmasının ardından çıkan 60 kiloluk balın bir kısmını hatıra olarak sakladığını belirtti.