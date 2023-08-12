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        Haberler Gündem 3. Sayfa Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!

        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde, markete giderken kapısını açık bıraktığı evlerine dönen 20 yaşındaki Elvan Öztürk henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk´ün yarasına 3 dikiş atıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:07
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        Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
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        Ordu'da olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi.

        KAPIYI AÇIK BIRAKIP MARKETE GİTTİ

        DHA'da yer alan habere göre Elvan Öztürk (20), iddiaya göre yalnızken anahtarı olmadığı için 2´nci kattaki evlerinin kapısını açık bırakarak markete gitti.

        ÇIĞLIK ATTI BIÇAKLANDI

        Marketten dönen Öztürk, daireye girdiğinde tanımadığı bir kişiyle karşılaştı. Öztürk, paniğe kapılıp çığlık attı. Bunun üzerine şüpheli, genç kızı karnından bıçaklayarak kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI DİKİŞ ATILDI

        Sesler üzerine Elvan Öztürk´ün yardımına koşan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Elvan Öztürk´ün yarasına 3 dikiş atıldı.

        KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

        Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

        #ordu
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