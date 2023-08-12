Evin kapısını açık bırakıp markete gitti! Dönünce bıçaklandı!
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, markete giderken kapısını açık bıraktığı evlerine dönen 20 yaşındaki Elvan Öztürk henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk´ün yarasına 3 dikiş atıldı
Ordu'da olay, dün akşam saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi´nde meydana geldi.
KAPIYI AÇIK BIRAKIP MARKETE GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre Elvan Öztürk (20), iddiaya göre yalnızken anahtarı olmadığı için 2´nci kattaki evlerinin kapısını açık bırakarak markete gitti.
ÇIĞLIK ATTI BIÇAKLANDI
Marketten dönen Öztürk, daireye girdiğinde tanımadığı bir kişiyle karşılaştı. Öztürk, paniğe kapılıp çığlık attı. Bunun üzerine şüpheli, genç kızı karnından bıçaklayarak kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI DİKİŞ ATILDI
Sesler üzerine Elvan Öztürk´ün yardımına koşan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Elvan Öztürk´ün yarasına 3 dikiş atıldı.
KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.