O yüzden burada çıkan mozaiklerde üzüm motiflerinin bulunması çok önemli. Milattan sonra 4'üncü yüzyıla ait olan özellikle Bizans Dönemi'nden en sağlam çıkan mozaiktir. En önemlisi ise çok renkli taşlar, camlar, doğal taşlar kullanılmıştır. Üç boyutlu mozaikler de mevcut" diye konuştu.