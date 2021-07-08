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Evin bahçesinden çıkmıştı... 98 parça halinde taşınacak - Haberler

Evin bahçesinde ortaya çıkan mozaikler müzeye taşınıyor

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan ve M.S 4. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen renkli mozaiklerin özel teknikle Zeugma Mozaik Müzesi'ne taşınmasına başlandı

08.07.2021 - 15:06 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Gaziantep’in İslahiye ilçesine bağlı Yukarıbilenler Mahallesi'nde 2019'da bir evin bahçesinde bulunan M.S 4. yüzyıla ait olduğu belirtilen renkli mozaikler, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

     

  • AA'nın haberine göre uzmanlar, 170 metrekare alanda yaklaşık bir yıl yaptıkları çalışmada taban döşemelerinde çeşitli av sahneleri, elinde kılıç olan insan ve çeşitli hayvan figürlerinin resmedildiğini ortaya çıkardı.

     

  • Çalışmanın tamamlanmasının ardından her biri 1,5 metre olan mozaiklerin 98 parça halinde taşınması kararlaştırıldı.

     

  • Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşınma işleminin iki gün içinde tamamlanacağını belirtti.

     

  • Mozaiklerin Zeugma Mozaik Müzesinin Bizans dönemine ait teşhir tanzim salonunda en kısa sürede beğeniye sunacaklarını ifade eden Çomak, çeşitli av sahnelerinin anlatıldığı mozaiklerde çeşitli bitkisel figürlerin olduğunu ve en önemlisi de bölgenin de geçim kaynağı olan üzüm ve bağ bozumu resimlerinin bulunduğunu kaydetti.

     

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