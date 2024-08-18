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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eve kurşun yağdırdılar! | Son dakika haberleri

        Eve kurşun yağdırdılar!

        Çorum'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda evin camları kırılırken, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 18.08.2024 - 11:21
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        Eve kurşun yağdırdılar!
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        Çorum’da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda evin camları kırıldı.

        AA'da yer alan habere göre kentte A.K'ye ait evin camlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabanca ile ateş edildi.

        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri ekiplerince yapılan çalışmada ikamet camlarına isabet ve yerde çok sayıda boş kovan tespit edildi.

        Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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