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        Haberler Bilgi Yaşam Evdeki sessiz tehlike: Hangi eşyalar bakteri yuvası?

        Hijyen takıntınız boşa gitmesin! Bu ev eşyaları mikrop saçıyor

        Gözle görülmeyen düşmanlar evinizin her köşesinde olabilir. Temiz olduğunu düşündüğünüz alanlar aslında bakteri ve mikrop dolu olabilir. İşte evde fark etmeden temas ettiğiniz gizli tehlikeler ve alınması gereken basit ama etkili temizlik önlemleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.07.2025 - 10:30
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        Evinizdeki gizli mikrop yuvaları
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        Her gün dokunduğunuz eşyalar mikrop saçıyor olabilir. Buzdolabı, kumanda, havlular, hatta çamaşır makinesi bile… Evde hijyeni tam sağlamak için nelere dikkat etmelisiniz? İşte her evde mutlaka göz önünde bulundurulması gereken detaylar…

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        EVİNİZDEKİ GİZLİ MİKROP YUVALARI SAĞLIĞINIZI TEHDİT EDİYOR

        Günlük yaşamda hijyenik olduğunu düşündüğümüz birçok alan, aslında bakteri ve mikroplar için ideal birer yuva olabilir. Temizlik alışkanlıklarınızı gözden geçirmek, sağlığınızı korumak adına büyük önem taşıyor. İşte evinizin en çok ihmal edilen mikrop kaynakları ve almanız gereken önlemler:

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        BUZDOLABI

        Buzdolabı, hijyen açısından özen gerektiren alanlardan biridir. Raflar, kapı bölmeleri ve iç yüzeyler en az birkaç ayda bir sıcak sabunlu suyla silinmelidir. Kötü kokular için; yarı yarıya su ve sirke karışımı etkili bir çözümdür. Alternatif olarak kabartma tozu ve su karışımı da kullanılabilir. Temizlik sonrası buzdolabını birkaç saat açık bırakarak havalandırmayı unutmayın. Dökülen gıdalar ise hemen temizlenmelidir.

        YATAK ODASI

        Yatak çarşafları haftada bir, sıcak suyla yıkanmalıdır. Hasta bireylerin bulunduğu evlerde bu sıklık artırılmalıdır. Dışarıda kullanılan kirli giysilerle evdeki temiz kıyafetler ayrı yıkanmalıdır. Ayrıca yatak odasında yemek yenmemeli, kırıntıların mikrop oluşumuna yol açabileceği unutulmamalıdır.

        SALON

        Salon eşyaları, birçok kişinin temas ettiği alanlar oldukları için sık sık dezenfekte edilmelidir. Kumandalar, telefonlar ve sehpalar dezenfektan mendillerle temizlenebilir. Düz ekran televizyonlar için mikrofiber ve hafif nemli bezler kullanılmalıdır. Halı ve koltuklardaki kırıntılar süpürülmeli, dökülen şeyler anında silinmelidir.

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        ÇAMAŞIR MAKİNESİ

        Temizliğin merkezinde yer alan çamaşır makineleri de mikrop barındırabilir. Haftada bir kez, boş çalıştırılarak çamaşır makinesi temizleyicisi karışım eklenmelidir. Ayrıca yüksek sıcaklıkta yıkama ve kurutma, mikropları yok etmek açısından etkilidir.

        ÇOCUK ODASI

        Çocukların odaları haftalık olarak dezenfekte edilmelidir. Oyuncaklar, beşikler ve tüm yüzeyler özellikle dikkatle silinmelidir. Plastik oyuncaklar dezenfektanla silindikten sonra mutlaka temiz, ıslak bir bezle durulanmalıdır. En az 30 saniyelik temas süresi sağlanmalıdır.

        HAVLULAR

        Kişisel havlular haftada bir yıkanabilir. Ancak evde hasta varsa her kullanımdan sonra yıkamak gerekir. Egzersiz sonrası havlular da hemen yıkanmalıdır. El ve misafir havluları daha sık değiştirilmelidir. Havluların nemli havalarda dışarıda kurutulması önerilmez; kuruma süresi uzayabilir ve bakteri oluşumu hızlanabilir.

        KORİDORLAR VE HALILAR

        Ayakkabılarla eve girmek, dış ortamın mikroplarını içeri taşır. Bu yüzden ayakkabılar kapı önünde çıkarılmalı, çıkarılmıyorsa halılar haftalık olarak süpürülmeli ve zeminler silinmelidir. Bu basit önlem, evin genel hijyen seviyesini önemli ölçüde artırır.

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        TRABZANLAR VE KAPI KOLLARI

        Elle sık temas edilen yüzeyler haftalık olarak dezenfekte edilmelidir. Musluklar, ışık düğmeleri, kapı kolları ve merdiven trabzanları en çok mikrop barındıran alanlardandır. Özellikle evde hasta biri varsa, temizlik sıklığı artırılmalıdır.

        ÇALIŞMA MASASI

        Ofis veya çalışma masasında bulunan klavye, fare ve telefon gibi ekipmanlar düzenli olarak silinmelidir. Araya sıkışan kırıntılar silkelenmeli, ardından dezenfektan bezle detaylı bir temizlik yapılmalıdır. Bilgisayar ekranı ise mikrofiber bezle temizlenmelidir. Ortak kullanılan ekipmanlarda hijyen daha da önem kazanır.

        MUTFAK LAVABOSU VE SÜNGERLER

        Mutfak lavabosu, banyodan bile daha fazla mikrop içerebilir. Her gün bir fırça yardımıyla dezenfekte edilmelidir. Süngerler ise mikrop yuvasıdır; ıslak süngerleri her gün 2 dakika mikrodalgaya koymak, zararlı bakterileri büyük ölçüde yok eder.

        MUTFAK

        Yemek hazırlanan alanlar her gün temizlenmelidir. Önce sıcak sabunlu suyla yüzeyler silinmeli, ardından bir galon suya eklenen bir bardak çamaşır suyu karışımıyla dezenfekte edilmelidir. Bu yöntem, mutfakta oluşabilecek gıda kaynaklı bakteri risklerini azaltır.

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        BANYO

        Küvet, duş, lavabo ve banyo zeminleri için sıcak su, bulaşık deterjanı ve amonyak karışımı etkili bir temizlik sağlar. İşlem sonrası mutlaka durulama yapılmalıdır. Kabartma tozu, inatçı lekeler için doğal bir çözümdür. Duş sonrası cam sileceğiyle duvarları silmek, küf oluşumunu önler.

        KLOZET

        Tuvalet sifonu kapağı açıkken çekildiğinde mikroplar havaya yayılır. Bu nedenle sifon öncesi kapak kapatılmalı ve klozet haftalık olarak temizlenmelidir. Oturma bölümü ve kapak, ıslak bezle silinmeli; iç kısım tuvalet fırçası ve temizleyiciyle detaylıca yıkanmalıdır.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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