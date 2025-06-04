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        Haberler Bilgi Yaşam Cebinize ve doğaya dost: Evde kendi temizlik ürünlerinizi yapmanın püf noktaları nelerdir?

        Cebinize ve doğaya dost: Evde kendi temizlik ürünlerinizi yapmanın püf noktaları nelerdir?

        Kimyasal temizlik ürünlerinden bıktınız mı? Evde hem sağlığınızı hem çevreyi koruyarak kullanabileceğiniz doğal temizlik tarifleriyle tanışın. Sirke, karbonat, limon gibi basit malzemelerle tertemiz bir ev artık hayal değil!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 08:30 Güncelleme: 04.06.2025 - 08:30
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        İşte basit malzemelerle yapılan temizlik ürünleri
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        Temizlik yaparken doğaya zarar vermek zorunda değilsiniz. Bu yazıda evde kolayca hazırlayabileceğiniz yüzey temizleyicilerden camsil tariflerine kadar birçok doğal formül sizi bekliyor.

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        EVDE YÜZEY TEMİZLEYİCİ YAPIMI

        Evimizde en çok kullanılan alanlardan biri olan yüzeylerin temizliği için kimyasal ürünlere ihtiyaç duymadan doğal malzemelerle etkili çözümler üretebilirsiniz. Bir su bardağı sirkeye 2 yemek kaşığı karbonat ekleyin, üzerine bir su bardağı su ilave edin. Bu karışımı bir sprey şişesine doldurup iyice çalkalayın. Daha hoş bir koku için 20 damla kadar doğal yağ (özellikle lavanta yağı gibi antibakteriyel olanları) ekleyebilirsiniz. Kullanmadan önce şişeyi çalkalamayı unutmayın. Böylece farklı yüzeylerde güvenle kullanabilirsiniz.

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        TUZ VE LİMON İLE KOLAY BANYO TEMİZLİĞİ

        Banyo temizliği çoğu zaman zordur; özellikle kireç ve su lekeleri için birçok yöntem denemiş olabilirsiniz. Ancak tuz ve limon karışımı, bu lekelerle mücadelede oldukça etkili. Bir bardağa limon suyu sıkın, üzerine tuz ekleyerek macun kıvamına getirin. Bu macunu musluk başları, lavabo ve lekeli banyo yüzeylerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

        EV YAPIMI YAĞ ÇÖZÜCÜ

        Yağ lekeleri genellikle zor temizlenir, ancak doğal malzemelerle etkili çözümler üretmek mümkün. Bunun için ihtiyacınız olan tek şey sıvı kastil sabunu. Doğal zeytinyağı bazlı bu sabunu, bir bardak beyaz sirkeye 1 yemek kaşığı kadar ekleyin ve biraz ılık suyla karıştırın. İsterseniz hoş bir koku için doğal esans yağları da ekleyebilirsiniz. Karışımı yağlı yüzeye uygulayıp birkaç dakika bekledikten sonra temizleyin.

        EV YAPIMI CAMSİL

        Camların temizliği için doğal ürünler kullanmak hem çevreye hem sağlığınıza iyi gelir. Bir su bardağı suya 1 yemek kaşığı beyaz sirke ekleyin. Karışımı iyice karıştırın, dilerseniz hoş koku için doğal yağlar ekleyin. Sprey şişesine koyup, camlara püskürterek temizleyebilirsiniz.

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        EV YAPIMI BANYO TEMİZLEYİCİ

        Duş küveti, lavabolar ve banyo yüzeyleri için sadece iki malzeme ile güçlü bir temizleyici yapabilirsiniz: Beyaz sirke ve bulaşık deterjanı. Her ikisini eşit miktarda karıştırın, sirkeyi önceden hafifçe ısıtmak etkisini artıracaktır. Karışımı sprey şişesine koyup kullanabilirsiniz.

        ZEMİN TEMİZLEYİCİNİ KENDİN YAP

        Ahşap gibi hassas zeminler için güvenle kullanabileceğiniz, hoş kokulu doğal bir temizleyici: 4 bardak ılık suya 1 çay kaşığı sıvı kastil sabunu ve tercihen 10 damla portakal esans yağı ekleyin. İyice karıştırın. Temizliğe başlamadan önce zeminin süpürülmüş ve tozdan arındırılmış olmasına dikkat edin.

        HALI TEMİZLEYİCİ TARİFİ

        Halıdaki zorlu lekeler ve kötü kokular için: Bir sprey şişesine 1 yemek kaşığı beyaz sirke, bulaşık deterjanı ve 1 bardak ılık su koyun. Karışımı çalkalayın. Öncelikle halıyı süpürüp tozlarından arındırın, ardından lekeli bölgeye karışımı sıkın ve üzerine havlu koyun. Havlu sıvıyı çekip lekenin kaybolduğunu göreceksiniz.

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        EVDE DOĞAL TEMİZLİK MALZEMELERİ YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

        1. DOĞRU ORANLARI KULLANIN

        Malzemelerin ölçülerine dikkat etmezseniz etkili sonuç alamazsınız.

        2. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

        Sirke, tuz ve karbonat gibi doğal malzemeler bile cildinizi tahriş edebilir, bu nedenle mutlaka eldiven kullanın.

        3. VEGAN ETİKETİ ARAYIN

        Doğal temizlik ürünü seçerken vegan sertifikası olması, ürünün hayvan dostu olduğunu gösterir.

        4. PETA SERTİFİKASINI KONTROL EDİN

        Bu etiket, ürünün hayvanlar üzerinde test edilmediğini garanti eder.

        5. DERMATOLOJİK TESTLER

        Ürünün ciltle uyumlu olduğundan emin olun.

        6. İÇERİĞİ OKUYUN

        Kimyasalsız ürünlerde bile bazen az miktarda kimyasal olabilir, içerik listesini dikkatlice inceleyin.

        7. GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLERİ TERCİH EDİN

        Sürdürülebilirlik için yeniden doldurulabilir ve geri dönüştürülebilir ürünler kullanın.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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