Evdeki malzemelerle yapabileceğiniz kolay tost tarifleri

DOMATESLİ TOST

Malzemeler (2 kişilik)

4 orta boy tost ekmeği veya evdeki herhangi bir ekmek

2 adet dışı soyulmuş orta boy domates

200 gram kaşar peyniri (eğer yoksa beyaz peynir de koyabilirsiniz)

Mayonez (damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz)

Tuz

Kekik

Soğan (isteğe bağlı)