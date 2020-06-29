Evdeki fareden kurtulma yöntemleri

Fareler evlere girerler ve smaçları ise karınlarını doyuracak yiyecek aramaktır. Kişiler farelerden çok rahatsız olmaktadır. Çünkü farenin sağlığa zararları olabilmektedir. Farelerden kurtulmak için birçok şey yapılabilmektedir. Bu yöntemlerden şimdi sizlere bahsedeceğiz ve sizleri aydınlatacağız. İşte evdeki farelerden kurtulma yöntemleri aşağıdaki gibidir.
Fareden kurtulma yöntemleri
Fareler korkutucu hayvanlardır. Birçok kişi bu hayvanlardan rahatsız olurlar. Eve giren fareden kurtulmak mümkündür. Fareden kurtulma yöntemleri aşağıdaki gibidir.
Naftalin
Naftalinin bilindiği üzere ağır bir kokusu bulunmaktadır. Fareler naftalinin kokusundan rahatsız olurlar ve o eve girmezler bunun için evin içerisine birkaç bölgeye naftalin konulmalıdır. Farelerin gelmediğini göreceksiniz.
Soğan
Farelerin girdikleri yere soğan koyarsanız farelerin eve girişini engellersiniz. Fareler soğan kokusundan oldukça rahatsız olurlar. Bunun için bu yöntemi mutlaka denemelisiniz.
Fare spreyi
Fare spreyi farenin kaçmasını etkiyen bir spreydir bu sprey sayesinde fare eve gelemez ve uzaklaşır. Bu sprey marketlerde bulunmaktadır. Bu spreyi kullanırken mutlaka eldiven maske takılmalı ve evden 1 saat boyunca uzaklaşılmalıdır.
Karanfil
Karanfil kokusu farelerin uzaklaşması için en etkili çözümlerden bir tanesidir. Evinize fare giriyor ise mutlaka bu yöntemi denemelisiniz. Öncelikle farenin giriş yaptığı yerler öğrenilmelidir. Farenin girdiği bölgelere 5-6 tane karanfil koyunuz. Bu kokuyu alan fareler evden uzaklaşacak ve bir daha o eve girmeyecektir.
Alüminyum folyo
Alüminyum folyo farenin rahatsız olduğu maddedir. Bunun için farenin girdiği bölgelere alüminyum folyo koyarak farelerden kurtulabilirsiniz.
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