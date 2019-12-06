Evde tavuk döner tarifi, nasıl yapılır?

Son zamanların vazgeçilmez fastfoodlarından birisi olan tavuk döneri gelin beraber evimizde mükemmel bir şekilde nasıl hazırlarız işte size tarifi.
Evde Tavuk Döner Malzemeler
- 600 gram fileto tavuk göğsü
- 1 adet küçük boy kuru soğan
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- ½ tatlı kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- ½ çay kaşığı tuz
- ½ çay kaşığı karabiber
- ¼ çay kaşığı kimyon
- ¼ çay kaşığı kişniş (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı hardal (isteğe bağlı)
Evde Tavuk Döner Hazırlanışı
- Hazırladığımız tavukları derisinden ve kemiğinden arındıralım.
- Fileto tavuk göğüslerini bir bıçak ile ince ince dilimleyin.
- Soğanlarımızın kabuklarını soyup rendeledikten sonra suyunu iyice sıkıp bir derin kabın içine koyun.
- Sakladığımız soğanın suyunu zeytinyağı, tuz, biber salçası, yoğurt, kişniş, karabiber, kimyon, hardal ve kekik ile iyice karıştıralım.
- Sonra ince ince kesilmiş fileto tavuk göğüslerini hazırladığımız karışımın içine ekleyin.
- Streç filmini geniş bir kat halinde mutfak tezgahımızın üzerine açın.
- Sosa bulanmış fileto tavuklarımızı üst üste gelecek şekilde kat kat dizin.
- Streç filmin kenarlarını katlayıp soslu fileto tavukları rulo şeklinde sarın.
- Hava almayacağına emin olduktan sonra derin dondurucuda en az 2 saat bekletin.
- Tavuk dönerin baharatlarının ve marinasyon karışımının çeşnilendiğinden emin olduktan sonra tavuk dönerin dondurma süresi sonunda ince ince dilimleyin.
- Döner parçalarını ısıttığımız yanmaz ve yapışmaz özelliğe sahip bir tavada, yüksek ateşte birkaç defa ters yüz ederek kızartın.
- Dönerin daha lezzetli olabilmesi için ise ve arzunuza göre yağlı kâğıt üzerinde fırınlayabilirsiniz ekstra olarak ta bir miktar kuyruk yağı kullanabilirsiniz.
- Dönerimiz hazır hale gelince isterseniz pilav isterseniz de yarım ekmek şeklinde servis edebilirsiniz.
- Dönerin yanında patates kızartması ile servis edebilirsiniz.
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