Sıcaklar sizi bunaltmasın! Basit bir şekilde serinlemenizi sağlayacak 11 tüyo
Haziran ayına girmemizle beraber sıcaklar da kendini göstermeye başladı. Üstelik, henüz yaza yeni giriş yapıyoruz! Peki böyle bir dönemde, klima kullanmadan evde nasıl serinleriz? İşte, günlük hayatta zahmetsizce kullanabileceğiniz birkaç tüyo..
- 1
GEREKSİZ ISI KAYNAKLARINDAN KURTULUN
Televizyon veya ampül gibi aletler çalışırken etrafına ısı yayar. Evinizde ihtiyacınız olmadığı zaman bu aletleri kapatmanız, ortamın daha da ısınmasının önüne geçer.
- 2
BOL BOL SU İÇİN
Su içmek önemlidir ama sıcak havalarda su içmek daha önemlidir. Vücudun su dengesini korumak sağlık açısından kritik bir noktadır. Ayrıca su içmek; vücudu serinletir, sindirimi destekler, cilt sağlığını korur ve genel olarak vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlar.
- 3
KUMAŞ TERCİHİNİZ PAMUKTAN YANA OLSUN
Yazın giyim veya ev tekstilinde kullandığınız kumaş tercihini pamuktan yapmak size büyük bir konfor sağlar. Naylon, sentetik, polyester ve viskoz gibi kumaşlar nefes almazken; pamuk sizi hem hafif hem de serin tutar.
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- 4
KALİTELİ BİR GÜNEŞLİK HAYAT KURTARIR
Sıcak bir gününü daha da sıcak yapan şey, güneş ışınlarının direkt eve vurmasıdır. Bu o kadar bunaltıcı olabilir ki durum çok rahatsız edici bir yere varabilir. Böyle zamanlarda güneş geçirmeyen bir perde kullanmak, odanın içindeki ısının artmasını engeller.
Ancak gece olduğunda ve güneş geri çekildiğinde, güneş ışığına maruz kalan odayı havalandırmak önemlidir. Böylece odanın içindeki hava tazelenir ve gündüzden kalan sıcak hava kolayca dışarı çıkabilir.
- 5
SUYUN SERİNLETİCİ ETKİSİNDEN YARARLANIN
Başka basit bir çözüm olarak; buzdolabında su dolu bir sprey şişesi tutabilirsiniz. Sıcak olduğunda üzerinize su sıkmak, hızlı ve etkili bir yöntemdir. Özellikle bilek ense ve ayaklara soğuk su uygulamak sizi beklemediğiniz kadar rahatlatabilir.
- 6
HAFİF VE RENKLİ KIYAFETLER TERCİH EDİN
Yazın sadece kumaş değil, kıyafet seçimi de önemlidir. Dar, üzerinize yapışan ve koyu renkli kıyafetler yerine; pamuk ve keten gibi nefes alan, bol ve açık renkli kıyafetler tercih edin.
Koyu renkler, güneşi emdiği için vücut ısınızı normale göre daha da yükseltir ancak açık renk tonları güneş ışınlarını yansıtarak, vücudunuzun ısınmasını engeller.
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- 7
TUZLU VE KARBONHİDRATLI YİYECEKLERDEN UZAK DURUN
Tuzlu ve ağır karbonhidratlı besinler, vücuttta sindirilirken metabolik ısı üretir ve su kaybına neden olur. Böylece zaten sıcak bir havada, gerçek anlamda içinizden gelen bir 'alev topu' varmış gibi hissedebilirsiniz.
Bunun yerine su oranı yüksek besinler tüketebilirsiniz. Örneğin; karpuz, salatalık, kabak, biber, domates, şeftali, marul, çilek ve kavun gibi.
- 8
MUTFAKTAKİ ALETLERİ SIRASIYLA KULLANIN
Mutfakta kullandığımız aletler, çevresine sıcaklık yayar. Aynı anda fırın, bulaşık makinesi veya ocak kullanmak yerine her aleti sırayla kullanın; hepsinin aynı anda çalışması sadece mutfağın değil tüm evin ısınmasını sağlar.
- 9
EVDEKİ HAVA AKIŞINI STRATEJİK KULLANIN
Hava akışına en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde kalmasını sağlamak için kullanmadığınız odaların kapılarını kapatın. Kapı ve pencerelerin etrafındaki boşlukları engelleyerek, esen rüzgârı isteğiniz yerde tutabilirsiniz.
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- 10
EV TERLİKLERİNE BİR SÜRE VEDA EDİN
Ayaklarımız, üşümemizde ve terlememizde büyük rol oynar. Yaz aylarında evde terlik giymek yerine, çıplak ayak dolaşmak daha mantıklıdır çünkü ayaklarınız hava aldıkça ter, oksijen sayesinde soğur ve kaybolur.
- 11
VANTİLATÖRÜN ÖNÜNE BİRAZ BUZ KOYUN
Eğe evinizde vantilatör varsa ve bu bile sıcaktan kaçmanızı sağlamıyorsa, bunun için basit ama oldukça etkili bir numara var! Vantilatörün önüne biraz buz koyun. Vantilatörden gelen hava, buzun etkisiyle sizi Everest'te hissettirecek!