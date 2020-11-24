Cildin yıpranması bazı durumlarda daha hızlı gelişmesi ve dış etkenlerden dolayı canlılığını ve doğal yapısını yitirmesi; cilt için önemli bir durumdur. Cilt; belli katmanlardan oluşur. Bu katmanlar güneş gibi bazı etkiler ile kalınlaşır. Bu tabaka ölü bir tabakadır ve cildin sert görünmesine neden olur. İşte bu katmanların ciltten soyulması gereklidir. Ancak doğal görünüme kavuşması bu sayede olmaktadır.
Cildin katmanının soyulması uygulaması peeling yöntemiyle yapılmaktadır. Peeling içeren hazır kozmetik ürünlerde bulunmaktadır. Ancak; bazıları zararlı kimyasal içerikler taşıması nedeniyle kaş yapayım derken göz çıkarabilir. O nedenle evde doğal yöntemlerle peeling uygulamaya çalışmak daha mantıklı ve uygun bir yol olacaktır.
Evde peeling uygulaması yapmadan önce cildinizin açık yara ya da cilt bozukluğu gibi bir takım sorunlarının olmaması önemlidir. Bu açıdan dikkatli olmakta fayda vardır. Peeling yaparken asla makyajlı olmayın ve göz çevresine de uygulamayın. Özellikle cilt tipinize uygun olan doğal ürünler içeren peeling tariflerini seçmeye özen gösterin. Kuru ciltler asit içeren besinleri kabul etmez ve daha çok kurutur.
Evde peeling yapmak için birçok sebze ve meyveden de faydalanabilirsiniz. Sizlere bazı cilt tiplerine göre ev yapımı peeling tarifleri ile yardımcı olmaya çalışacağız.
Yağlı Ciltler İçin Ev Yapımı Peeling
1 yemek kaşığı mısır unu ve 1 yemek kaşığı yoğurdu bir kabın içerisinde karıştırın. Bu karışımı göz çevresi hariç cildinize birkaç dakika boyunca ovalayarak sürün. 5 dakika kurutun ve sonra ılık suyla yüzünüzü yıkayın. Sonrasında mutlaka bir nemlendirici sürmeyi unutmayın.
Kuru Cilt Peeling Tarifi
1 çay kaşığı irmik, 1 tatlı kaşığı yeşil çay kremi ve 1 yemek kaşığı gül suyunu bir kabın içerinde karıştırın. Bu karışımı yüzünüze ovalayarak sürün ve 5 dakika bekleterek ılık suyla yıkayın. Nemlendirici sürerek cildinizin nemini sağlayın.
Karma Ciltler İçin Peeling Tarifi
1 tatlı kaşığı süt, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Hafif dairesel hareketlerle yüzünüze uygulayın. 5 dakika sonra ılık suyla yıkayın.
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