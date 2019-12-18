Herkes evinde taze taze limonlardan sağlıklı limonatalar yapmak ister. Dışarıdan satın aldığımız ürünlerde genel olarak katkı maddesi bulunuyor. Limonata istisnasız her yemeğin yanına yakışıyor ve soğuk ikram ediliyor. Peki evde gönül rahatlığıyla hazırlayabileceğiniz limonata nasıl yapılır? Hazırladığınız limonataları çocuklarınıza, misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte limonata tarifi

Limonata tarifi malzemeleri:

8 limon

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı soğuk su

Buz

Taze nane

Limonata tarifi hazırlanması: