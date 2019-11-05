Evde gelin aksesuarı yaparak para kazanmak

05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Evde gelin aksesuarı yapmak için biraz el becerisi ve yaratıcılığa sahip olmanız yeterlidir. Süsleme sanatının püf noktalarını öğrenerek evde ek iş alternatifleri yaratabilirsiniz. Ayrıca ek iş olarak yapacağınız bu iş sayesinde pratiklik kazanarak sevdikleriniz ve kendiniz için düğün, doğum günü gibi özel gün kostümleri için süslemeler yapabilirsiniz.
Gelin aksesuarı yapmak için;
malzemeleri kullanabilirsiniz. Gelin aksesuarı süslemeniz için evdeişveren firmalar size gerekli malzemeleri temin edecektir. İstenilen şekilde gelin aksesuarları veya duvak süsleme yaparak para kazanabilirsiniz. Firmalar ile anlaşma sağladıktan sonra işe başlayabilirsiniz. Son derece eğlenceli bir uğraş olan süsleme işi herkesin evde yapmak isteyeceği bir iştir. Başkalarının mutluluğunda bir payınızın olacağını bilmekte size ayrı bir keyif verecektir. Tek başınıza rahatça yapacağınız bu işi, evde arkadaşlarınızı birlikte yapabilirsiniz.
Evde gelin aksesuarı yaparak para kazanma
Evde gelinlik aksesuarı yaparak kaç para kazanabilirim diye merak ediyorsanız firmaların vermiş olduğu fiyat tekliflerine göz atabilir ve yapabileceğiniz iş karşılığında ne kadar para kazanabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
Gelinlik süsleme oldukça kapsamlı ve hassasiyet gerektiren bir iştir. Aksesuar yapmaktan ya da duvak süsleme kadar kolay değildir. Bu işin hakkını veren ve zamanında iş teslim eden kişiler gelinlik başına ortalama 100 TL kazanabilir. Ayın her günü bir gelinlik süslemesi yaparak aylık 3000 TL kazanabilirsiniz. Günümüz için bu çok iyi bir ücrettir. Sürekli iş alabileceğiniz bir firma ile çalışarak ek gelir yada ilave iş imkanından ziyade asıl işinizi oluşturabilirsiniz.
Duvak süsleme yada gelin buket yapmak da çok iyi kazançlar elde etmenizi sağlayabilir. Evinizde konforlu bir iş ortamı oluşturarak yapabileceğiniz bu iş ile yaz-kış demeden gelir sağlayabilirsiniz. Türkiye’nin her yerine işveren firmaların araştırmasını yaparak başvurunuzu yapabilirsiniz. Ülkemizde bu tarz işlere talep oldukça yüksek. Bu nedenle başvurunuzdan hemen sonra cevap alamayabilirsiniz. Ancak pes etmeden başvurularınızı tekrarlayarak sonunda size iş verecek olan bir firma bulabilirsiniz.
El becerinize ve hızınıza güveniyorsanız evde ek iş imkanı olan gelinlik ve duvak süsleri yapma işleri ile aylık normal bir işten çok daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu işin ustası olmuş ve meslek haline getirmiş olan ev hanımları ve süsleme ustaları düzenli çalışma karşılığında 5000 TL’ye kadar maaş elde edebiliyor. Ödeme konusunda sıkıntı yaşatmayacak olan firmalar ile düzenli ödeme alabileceğiniz siparişler alabilirsiniz.
Evde gelinlik aksesuarı yapmak isteyenler için ilan veren firmalara ad, soyad ve adres bilgileriniz ile başvurunuzu yaparak para kazanma imkanları yaratabilirsiniz. Yaşadığınız il ve ilçeler için uygun olan iş verenler ile çalışarak ek gelir yada aylık kazanç elde edebilirsiniz.
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