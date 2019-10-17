Nar Ekşisi Nasıl Yapılır?

Nar ekşisi salatalara mükemmel tat veren ve ekşilik sağlayan bir sostur. Ancak hakiki nar ekşisi pahalıdır. Marketlerde satılan ise katkı maddeli olur ve doğal tadı vermez. Evde nar ekşisi yapılması zahmetli olsa da değer.

Ev yapımı nar ekşisi tarifi