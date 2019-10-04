Evde doğal bitkisel pratik cilt bakımı maske tarifleri

04 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cilt için bazı bakım maskelerini kullanarak cildinize sağlık kazandırabilir ve cildin bazı sorunlarını ve oluşan hasarlarını iyileştirebilirsiniz. Özellikle düzenli olarak uygulamanız gereken bu maskeler; cildinizin yapısına göre dikkate alınarak uygulanmalıdır. Bu sayede; daha iyi sonuç almanız mümkün olacaktır.
Evde Pratik Cilt Bakım Maske Tarifleri
Kırışıklık Giderici Maske Tarifi
Üç tatlı kaşığı öğütülmüş bademin içine; bir yumurta sarısı, bir tatlı kaşığı krema ve badem yağı eklenir ve karıştırılır. Bu karışımdan yüze uygulanarak 20 dakika bekletilir ve sonrasında ılık su ile yıkanır. Haftada bir kez uygulanmalıdır.
Siyah Nokta Giderici Maske Tarifi
Bir kase yoğurdun içine bir adet limonun suyu sıkılır ve karıştırılır. Bu karışım cilde uygulanarak 15 dakika bekletilir. Bu karışım ciltte kurur; kurumadan sonra yıkanmalıdır. Siyah noktaları giderir. Haftada bir kez uygulanması yeterlidir.
Cildi Besleyen Maske tarifi
Bir kase yoğurtla bir yumurta sarısı karıştırılır; bu karışıma bir tatlı kaşığı zeytin yağı ve bir çay kaşığı havuç yağı eklenir. Yüze uygulanır ve 20 dakika sonra yıkanır. Cildin nemini sağlar ve besler.
Cilt Bakımı İçin Maske Tarifi
Bir patates rendelenir içerisine; bir tatlı kaşığı elma sirkesi ile badem yağı eklenerek karıştırılır. Cilde uygulanır ve 15 dakika sonra yıkanır. Normal ciltler için bakım maskesidir.
Kuru Cilt Maskesi Tarifi
Bir yumurtanın sarısı, bir tatlı kaşığı bal, bir çay kaşığı tereyağı ile bir çorba kaşığı süt karıştırılarak cilt üzerine tatbik edilir. 20 dakika bekleme yaptıktan sonra ılık su ile yıkanır ve nemlendirici sürülür. Haftada bir kez uygulanmalıdır.
Canlandırıcı Maske Tarifi
Birer tutam tarçın ile defneyaprağı ve kayısı suyu kaynatılır. Bir yumurta ve bir bardak süt ilave edilerek karışımı sağlanır. Cilde uygulanır ve 10 dakika bekledikten sonra yıkanır. Sivilcelerin iyileşmesini ve cilde canlılık katmayı sağlar.
Karma Cilt Maskesi Tarifi
Bir çay kaşığı soya yağı, bir çorba kaşığı soya unu, bir çay kaşığı polen tozu ve çeyrek limonun suyu karıştırılır ve cilde tatbik edilir. 20 dakika bekletilir ve yıkanır. Nemlendirici sürülür.
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