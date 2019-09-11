11 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İş arayan kişi sayıları giderek artış gösteriyor. İnsanların maaşları yeterli gelmediğinden ek iş ihtiyacı doğuyor. Evde danışmanlık yaparak para kazanın denildiğinde danışmanlık nasıl diye sorulmaktadır. Bu fikir son derece cazip gelmektedir. Danışmanlık konusu çok geniş bir kapsamdır. Herhangi bir stres çekmeden ev içerisinde danışmanlık yapabilirsiniz. Bu şekilde danışmanlık başına para kazanabilirsiniz.
Evde danışmanlık işi nedir?diye sorulduğunda şirketler için olduğunu söyleyebiliriz. Şirketler için yapılan danışmanlık hizmetinde müşterilere ürün konusunda danışmanlık yapılmaktadır. Hiçbir maliyeti olmayan bu iş için internet ve telefon yeterli olacaktır. Şirketler için müşteri desteği ile kolayca danışmanlık yapılabilmektedir.
Şirketler yol ve yemek parası verme zorunluluğu olmadığından evde danışmanlığa daha sıcak bakmaktadırlar. Bu nedenle evde işveren firmalar bulunmaktadır.
Evde Danışmanlık Yapma İşi
Evde danışmanlık işi yapmak istiyorsanız belirli kriterlere sahip olmanız gerekiyor. Bu kriterler;
İşinizde dikkat etmeniz gereken bu kriterlere uymadığınızda müşteriler şikayet bildirebilmektedirler. Bu şikayetler için de sizden para keseceklerdir. Kibar ve bilgi veren bir danışman olduğunuzda herhangi bir şikayet durumu ile karşılaşmamış olursunuz. Konuşkan bir insansanız da daha kolay şekilde bu işi yapacak ve oturduğunuz yerden sadece telefonla konuşarak kazanç sağlayabilirsiniz.
Evde iş arayanlardansanız kolayca para kazanabilirsiniz.Evde danışmanlık yaparak ne kadar para kazanabilirim?Diyorsanız danışmanlık başına para alacağınızı unutmayın. Her müşteri başına 5 -10 TL ücret alırsınız. Günlük 50 ile 100 TL arasında danışmanlık ücreti alabilirsiniz.
Evden çalışmayı istiyorsanız danışmanlık oldukça cazip bir iş fırsatıdır. Danışmanlık ilgi alanınız ise kolayca bu işi yapabilire ve para kazanabilirsiniz. Ek gelir istiyorsanız telefon ve internet aracılığı ile danışmanlık yapmayı seçebilirsiniz.
Evde danışmanlık yapma ilanlarına başvurarak bu işi yapabilirsiniz. İşinizi severek yapmanız oldukça önemlidir. İnsan ilişkilerini iyi tutarak evde para kazanabilirsiniz. Şirketin size verdiği sabit numara ile hizmet verebilirsiniz. İyi bir iş yönetimi yaparak evde kazanç sağlayabilirsiniz. Kolay bir şekilde uzaktan kazanç sağlayabilirsiniz. Yaptığınız danışmanlık başına para kazanacaksınız. Bu şekilde sizlere firmalar belirli aralıklar ile çalışma planı sunmaktadırlar. Haftanın belirli günleri 8 - 10 saat arasında çalışarak günlük 100 TL ye kadar kazanç sağlayabilirsiniz. Önemli olan müşterilere istediği konuda yeterli danışmanlık sağlamaktır. Ayrıca kibar davranarak müşterilerin memnuniyetini sağlayabilirsiniz.
Müşteri memnuniyetini sağlarsanız kalıcı olarak iş sağlarsınız. Bu şekilde evde para kazanmaya devam edebilirsiniz. Danışmanlık için cebinizden para ödeyeceğiniz tek şey internet faturası olacaktır. Sanal olarak danışmanlık yapılabilmektedir.
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