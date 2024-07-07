Avuçlarınızı omuzlarınızdan genelde biraz daha fazla açmanız gerekir ama daha iyi bir göğüs çalışması için kollarınızı açabilir ya da daha iyi bir kol çalışması için birbirine yaklaştırabilirsiniz. Ayrıca genel kas gelişimininizin daha iyi olması için aşağı ve yukarı eğimli şınav da çekmelisiniz.