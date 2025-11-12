Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Kasım 2025 Evde bakım maaşı ödeme sorgulama ekranı

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, ÖDEME LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Evde bakım maaşı bilindiği üzere her ayın 15 ve takip eden günlerde yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç kişiye bakmakla sorumlu olan kişiye ödenmektedir. Bu ödemenin alınabilmesi için, bakıma muhtaç kişinin gerçekten bakıma muhtaç olduğunu belgelemesi ve gelirinin asgari ücretin 3/2'sinden az olması gerekmektedir. Evde bakım maaşı şartlarının 2024 koşulları aşağıdaki gibidir;

Sağlık Kurulu Raporu ile ağır engelli (%90 ve üzeri engellilik oranı) olarak belgelenmelidir.

Bireyin bakımını üstlenecek bir aile üyesinin olması ve bu aile üyesinin sosyal güvencesinin olmaması gerekir.

Bakıma muhtaç kişinin sosyal güvencenin olmamalıdır ve emeklilik maaşı almamalıdır.