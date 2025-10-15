Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Evde bakım maaşı yattı mı? 15 Ekim 2025 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Evde bakım maaşı yattı mı? 15 Ekim 2025 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evde bakım ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. Evde bakım parasından yararlanan vatandaşlar ödeneğin yatıp yatmadığını sorguluyor. Başvurular ise engelli bireyin ikametgâhının bulunduğu ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezleri üzerinden yapılıyor. Peki 15 Ekim evde bakım maaşı yattı mı? İşte, 2025 Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2025 - 11:28 Güncelleme: 15.10.2025 - 11:28
          Evde bakım maaşı yatan iller merak ediliyor. Her ay düzenli olarak hesaplara aktarılan bu destek ödemeleri, hak sahibi aileler için kaynak olmaya devam ediyor. Peki, 2025 Ekim ayı evde bakım maaşları hesaplara geçti mi? İşte, güncel bilgiler...

          EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILDI

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.

          Göktaş, “Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

          "HESAPLARA YATIRMAYA BAŞLADIK"

          Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklendiğini belirten Göktaş, aylık ortalama 521 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 11 bin 702 lira ödeme yapıldığını hatırlattı. Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 6 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

