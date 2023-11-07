Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde, aile yanında bakımı için maddi destekte bulunuyor. Bu kapsamda evde bakım maaşı kasım ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...