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        Haberler Gündem Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama: 7 Kasım 2023 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

        Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? 7 Kasım 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama

        Evde bakım maaşı yatan iller listesi kasım ayının ilk haftasının geride kalmasıyla gündeme geldi. Evde bakım maaşı, her ay belirli tutarlarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeniyor. Yardımdan faydalananların gözleri "Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ve ayın kaçında yatacak?" sorularına çevrildi. İşte, 7 Kasım 2023 evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 09:19 Güncelleme: 07.11.2023 - 09:19
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; bakıma ihtiyacı olan engellilerin evde, aile yanında bakımı için maddi destekte bulunuyor. Bu kapsamda evde bakım maaşı kasım ayı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          7 KASIM 2023 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

          Kasım ayı evde bakım parası henüz hesaplara yatmadı. Ödemeler başladığında evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimize eklenecektir.

        • 3

          EVDE BAKIM AYLIĞI HANGİ TARİHLERDE ÖDENİYOR?

          Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında ödeniyor.

        • 4

          2023 EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

          Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

          EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

          Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        • 6

          EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Evde bakım maaşı engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılarak alınır. Evde bakım maaşını alabilmek için gelir kriterlerinin uygun olması, bakıma muhtaçlık kriteri, ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu gibi bilgiler inceleniyor.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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