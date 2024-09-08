Evde bakım maaşı yatan iller: 9 Eylül 2024 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her ayın belirli tarihlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri sorgulaması sürüyor. Peki eylül ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?