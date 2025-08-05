Evde bakım maaşı yattı mı? 2025 Ağustos evde bakım maaşı ne zaman hesaba geçecek?
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte, evde bakım maaşı ödemelerine dair gelişmeler vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı boyunca evde bakım desteği kapsamında toplam 37,4 milyar lira ödeme yapıldı. Memur maaş katsayısındaki artış doğrultusunda güncellenen evde bakım ödemeleri, hak sahiplerinin hesaplarına zamlı olarak aktarılmaya devam ediyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı yattı mı? İşte merak edilen detaylar ve güncel ödeme durumu...
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Evde bakım maaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına aktarılmaya devam ediyor. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte, maaşların yatırılıp yatırılmadığı konusu yeniden gündeme geldi. Memur maaş katsayısında yapılan artışın ardından, evde bakım yardımları da zamlı şekilde ödeniyor. Peki, Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı, ne zaman hesaplara geçecek? İşte güncel bilgiler ve ödeme takvimi…
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2025 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı Ağustos ayı ödemeleri henüz hesaba geçmedi. Geçtiğimiz ay ödemeler 16 Temmuz'da yapılmıştı.
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ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenleme sonrasında sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinin artırıldığını belirterek, bu kapsamda evde bakım yardımının 10 bin 125 liradan, 11 bin 702 liraya yükseldiğini açıkladı.
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2025 YILINDA 37,4 MİLYAR TL ÖDENDİ
Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik 2006’da başlatılan aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan “Evde Bakım Yardımı” ile aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğinin altını çizen Bakan Göktaş, “2025 yılı Temmuz- Aralık dönemi için evde bakım yardımı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya yükseldi. 2025 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 37,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nda bulunduk.” dedi.
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E-DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI
Evde bakım maaşı alan hak sahipleri e-Devlet üzerinden maaşın yatıp yatmadığını sorgulayabilir. Aşağıdaki linkten maaşınızın yatıp yatmadığını öğrenebilirsiniz.