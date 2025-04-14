Evcil hayvan ürünlerine özel yeni platform: PETİMO

Migros, “Patili dostlarımıza iyi gelecek” sloganıyla PETİMO’yu hayata geçirdiğini duyurdu.

Migros uygulaması üzerinden hizmet vermeye başlayan PETİMO, patili dostların ihtiyaçları için uygun fiyatlı ve bol çeşitli ürün kategorilere sahip olduğunu duyurdu.

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PETİMO’da kedi, köpek, kuş, balık ve kemirgen cinsleri için kuru ve yaş mamadan, taşıma çantasına, oyuncaklardan yataklara ve elektronik akıllı pet ürünlerine kadar 2.000’in üzerinde ürün çeşidi bulunuyor. Özel marka iş birlikleri ile premium ürünler ve özel beslenme de dahil olmak üzere farklı kategorilerde en çok tercih edilen ürünler PETİMO’da tek bir çatı altında buluşuyor. Ayrıca alternatif beslenme imkânı sağlayan BARF mama ve patili dostlara özel anlarında sunulabilecek pasta kategorisindeki ürünleri içeren Pet Pastanesi gibi yenilikçi konseptler de yer alıyor.

PETİMO, açılışa özel fiyat ve kampanyaları ile patili dostlara yepyeni bir seçenek sunuyor. Uygulama üzerinden gelen siparişler için Türkiye’nin dört bir yanına hizmet veren PETİMO, yakın zamanda İstanbul’da ilk mağazasını da açacağını belirtti.

PETİMO ADINI MİGROS ÇALIŞANLARI KOYDU “Patili dostlarımıza iyi gelecek” sloganıyla hayata geçirilen platformun adı, 75 bin Migros çalışanının katılımıyla gerçekleştirilen bir anket sonucunda belirlenerek halkın beğenisine sunuldu.