Evans'tan Ciner Medya Grubu'na ziyaret

Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans, Ciner Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Evans, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Grup yöneticilerinin katıldığı sohbette Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımları anlattı
Çin'in ve dünyanın önde gelen e-ticaret şirketlerinden Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Ciner Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Evans, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Grup yöneticilerinin katıldığı sohbette Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımları anlattı.
Evans perşembe günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etmiş, ziyarete Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin de katılmıştı. Evans ve Çetin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile de bir araya geldi.
Evans, bu sabah da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ziyaret etti.
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.