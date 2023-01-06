Evans'tan Ciner Medya Grubu'na ziyaret

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Çin'in ve dünyanın önde gelen e-ticaret şirketlerinden Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Ciner Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Evans, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Grup yöneticilerinin katıldığı sohbette Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımları anlattı. (Soldan sağa) Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen. ALİBABA'DAN OKTAY'A ZİYARET Evans perşembe günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etmiş, ziyarete Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin de katılmıştı. Evans ve Çetin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile de bir araya geldi.

Evans, bu sabah da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ziyaret etti.