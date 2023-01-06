Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Evans'tan Ciner Medya Grubu'na ziyaret

Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans, Ciner Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Evans, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Grup yöneticilerinin katıldığı sohbette Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımları anlattı  

Giriş: 06.01.2023 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL
Evans'tan Ciner Medya Grubu'na ziyaret
HABERTURK.COM
Çin'in ve dünyanın önde gelen e-ticaret şirketlerinden Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans ile Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Ciner Medya Grubu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Evans, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ile Grup yöneticilerinin katıldığı sohbette Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımları anlattı.
(Soldan sağa) Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans, Trendyol Grup Başkanı &Ccedil;ağlayan &Ccedil;etin ve Bloomberg HT Genel Yayın Y&ouml;netmeni A&ccedil;ıl Sezen.
(Soldan sağa) Ciner Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ, Alibaba Grup Holding Başkanı Michael Evans, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ve Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen.
Evans perşembe günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etmiş, ziyarete Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin de katılmıştı. Evans ve Çetin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile de bir araya geldi.

Evans, bu sabah da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi ziyaret etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Topuk arttıkça statü de yükseliyordu... Tehlikeli moda
Topuk arttıkça statü de yükseliyordu... Tehlikeli moda
Snapchat'ten yeni karar: 25 Ocak'tan sonra kullanılmayacak
Snapchat'ten yeni karar: 25 Ocak'tan sonra kullanılmayacak
Kalp hastalarında gribal enfeksiyonlara dikkat!
Kalp hastalarında gribal enfeksiyonlara dikkat!
6 Ocak Kongre Baskını'nın İkinci Yıldönümü
6 Ocak Kongre Baskını'nın İkinci Yıldönümü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.