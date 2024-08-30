Eva Herzigova'dan cesur Venedik stili
1990'ların Marilyn Monroe'su olarak anılan Eva Herzigova, Venedik Film Festivali'ndeki 'Maria' filmi prömiyerinde cesur stiliyle öne çıktı
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Dünyaca ünlü Çek model Eva Herzigova, 81'inci Venedik Film Festivali'nde 'Maria' filminin galasına katıldı.
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51 yaşındaki ünlü yıldız, vücudunu saran transparan bir çorap kostümle kırmızı halıda cesur bir görünüm sergiledi.
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Eva Herzigova'nın boyundan bağlamalı mayo görünümlü kostüm detayı dikkat çekti.
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Modellik kariyerine 1989'da Prag'da 16 yaşındayken kazandığı bir güzellik yarışmasıyla başlayan Eva Herzigova, geride bıraktığı modellik kariyerine rağmen hâlâ bakışları üzerinde toplamayı başarıyor.
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1990'ların Marilyn Monroe'su olarak anılan Eva Herzigova, 'Maria' filminin başrol oyuncusu Angelina Jolie'den sonra kırmızı halının en beğenilen ismi oldu.
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Angelina Jolie'nin Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı 'Maria', dünyanın en büyük opera sanatçısı Maria Callas'ın 1970'lerin Paris'indeki son günlerindeki hayat hikâyesini konu alıyor.
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