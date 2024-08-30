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        Haberler Dünyadan Eva Herzigova'dan cesur Venedik stili - Magazin haberleri

        Eva Herzigova'dan cesur Venedik stili

        1990'ların Marilyn Monroe'su olarak anılan Eva Herzigova, Venedik Film Festivali'ndeki 'Maria' filmi prömiyerinde cesur stiliyle öne çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:15
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          Dünyaca ünlü Çek model Eva Herzigova, 81'inci Venedik Film Festivali'nde 'Maria' filminin galasına katıldı.

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          51 yaşındaki ünlü yıldız, vücudunu saran transparan bir çorap kostümle kırmızı halıda cesur bir görünüm sergiledi.

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          Eva Herzigova'nın boyundan bağlamalı mayo görünümlü kostüm detayı dikkat çekti.

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          Modellik kariyerine 1989'da Prag'da 16 yaşındayken kazandığı bir güzellik yarışmasıyla başlayan Eva Herzigova, geride bıraktığı modellik kariyerine rağmen hâlâ bakışları üzerinde toplamayı başarıyor.

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          1990'ların Marilyn Monroe'su olarak anılan Eva Herzigova, 'Maria' filminin başrol oyuncusu Angelina Jolie'den sonra kırmızı halının en beğenilen ismi oldu.

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          Angelina Jolie'nin Haluk Bilginer ile başrolleri paylaştığı 'Maria', dünyanın en büyük opera sanatçısı Maria Callas'ın 1970'lerin Paris'indeki son günlerindeki hayat hikâyesini konu alıyor.

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