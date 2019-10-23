lazanya nasıl yapılır?

23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kökeni İtalya’ya dayanan lazanya, Türk mutfağında yeni bir boyut ve lezzet kazanmıştır.
Lazanya, plakalar halinde paketlenmiş bolonez sosu ile hazırlanmış nefis bir lezzettir. Siz kendiniz hamurunu açarak su böreği yapar gibi evde de yapabilirsiniz. Lazanyayı tadan konuklarınız bu lezzete bayılacaklar.
Lazanya yapımı için gereken malzemeler:
1 paket lazanya
2 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı tereyağ
1 adet soğan
2 adet havuç
400 gr orta yağlı kıyma
2 diş ezilmiş sarımsak
2 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
4 adet rendelenmiş domates
2 adet defne yaprağı
1,5 su bardağı bezelye
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Başemal sos için;
2 yemek kaşığı tereyağ
2 yemek kaşığı un
4 su bardağı soğuk süt
1 çay kaşığı karabiber
1/4 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
Lazanya yapılışı:
Bir tavaya ayçiçek yağını koyun.
Doğradığınız soğanları 2-3 dakika kavurun.
Üzerine havuçları ekleyin ve kavurmaya devam edin.
Kavrulmuş soğan ve havuçların üzerine kıymayı ekleyin.
Kıyma suyunu çekene kadar kavurun.
Sarımsak, tuz ve karabiber de ilave edin.
Son olarak rendelenmiş domates ve defne yaprağının da katarak bu harcın pişmesini sağlayın.
Domates sununu biraz çektikten sonra içine bezelyeleri de katarak pişirmeye devam edin.
Beşamel sosu hazırlamak işçin bir tencerede tereyağını eritin.
Unu da alarak kokusu çıkana kadar kavurun.
Kavrulmuş una soğuk sütü ekleyin.
Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
Muskat cevizi ve karabiberi de ekledikten sonra ocaktan alın
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