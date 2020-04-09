09 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ev Yapımı dizisi nerede, nasıl çekiliyor? Ev Yapımı dizisinin oyuncuları kimler? Konusu ne? soruları bu akşam ilk bölümüyle ekranlara gelen dizi ile ilgili bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Ev Yapımı dizisi, "evde kal"an oyuncuların ürettiği farklı bir çekim tekniği ve senaryoya sahip. Hem izleyici için de hem de oyuncular için farklı bir deneyim sunan Ev Yapımı dizisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde.
EV YAPIMI DİZİSİ NEREDE, NASIL ÇELİYOR? KONUSU NE?
Rasim Öztekin’in sahnelerini eşi Esra Öztekin çekerken, Esra Öztekin’in sahnelerini eşi Rasim Öztekin çekti. Öztekin ailesi hem oyuncu, hem kameraman, hem ışıkçı hem de sesçi oldu.
İyi günde kötü günde birbirlerine destek olmaya söz vermiş eşler şimdi de set ekibi olarak aile içi dayanışmasını devam ettiriyor. İçlerinde bir oyuncuyla evli olup 3 çocuk yapan Şoray Uzun, en büyük set ekibine sahip. O evin başrolü de sevgili Elçin Şoray ve birbirinden yetenekli oğulları.
Yine bir oyuncu olan Nihan Durukan ile evli olan Necmi Yapıcı’nın oğlu Emre Yapıcı’nın da sinema televizyon öğrencisi ve ödüllü bir kısa filmci olması da bu eve büyük bir avantaj kazandırdı.
Seksenler dizisinin senaristlerinden biri olan Murat Aras’ın aynı zamanda tecrübeli bir yelken belgeselcisi olması; Ayşe Tolga, Aşkın Şenol, Zeki Yılmaz, Baran Karaoğlan, Aslı Pektaş gibi oyuncuların çok iyi içerikler üretiyor olması bu dizinin gerçekleşmesinde çok önemli bir etken oldu.
Bu işe ilk defa soyunanlar ise teknik ekibin yönlendirmesiyle birkaç gün içinde çok önemli mesafeler aldı. Berat Yenilmez’in eşi Seda Yenilmez artık bir yönetmen oldu.
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