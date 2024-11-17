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        Ev sahibi kiracısıyla kaldığı dairede ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ev sahibi, kiracısıyla kaldığı dairede ölü bulundu. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:10
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        Ev sahibi kiracısıyla kaldığı dairede ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 132 Sokak'ta kiraladığı odada yaşayan Kırgız uyruklu kişi, aynı daireyi paylaştığı ev sahibi Ahmet Demirdelen'in (77) hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Demirdelen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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        #Antalya
        #ev sahibi
        #kiracı
        #ölüm
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