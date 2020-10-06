Apartmanda yaşayanlar dikkat! Komşu komşuya bunu yapmaz

Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid-19 pandemi sürecinde ilginç olaylarla karşılaşılıyor. Süreçle ilgili tüm bilgilendirme çalışmalarına rağmen hasta davranışlarında devam eden cehalet, şaşırtmakla kalmayıp hem güldürüyor hem hüzünlendiriyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, konuyla ilgili ilginç deneyimler yaşadıklarını söylüyor.

EV KARANTİNASI APARTMAN KARANTİNASI OLARAK ALGILANIYOR

Yaşanan beklenmedik olaylar arasında en dikkat çekici olanlarından biri de test sonucu pozitif çıkan ve ev karantinasına gönderilen pek çok kişinin virüsü tüm apartman sakinlerine bulaştırarak komşularını enfekte etmesi. Peki bu nasıl oluyor? Prof. Dr. İbrahim İkizceli, “Hafif semptomları olan veya hiç semptomu olmamasına karşın test sonucu pozitif çıkan hastalarımızı hastaneye yatmalarına gerek olmadığı için ev karantinasına gönderiyoruz” diyor ve devam ediyor; “Ancak görüyoruz ki ev karantinası yanlış anlaşılıyor ve hastalar çoğunlukla bunun gereklerine uymayıp bu karantinayı “apartman karantinası” olarak algılıyorlar. Kendilerini beraber yaşadıkları akrabalarından bile ayrı tutmaları ve odalarından çıkmamaları gereken kişiler apartman komşularıyla iletişim kurmaya devam ettiklerinde neredeyse tüm apartman sakinleri Covid-19 oluyor” diyor.

NEDENİNİ ARAŞTIRDIK

Bunu nasıl anladıklarını sorduğumuz İkizceli; “Bir apartmandan bir hasta çıkması durumunda diğer komşular da arka arkaya geliyor. Durum böyle olunca bunun nedenini araştırdık ve aynı apartmanda karantinada olan bir hastamızın dikkatsiz ve sorumsuz davranarak diğer komşularını da enfekte ettiğini öğrendik. Bu durum bir apartmanla sınırlı değil. Böyle çok hastamız var” diyor.

EV KARANTİNASINA ALINANLARA MESAJ

İkizceli, ev karantinasına alınan hastaların komşularıyla hiçbir şekilde görüşmemeleri gerektiğine dikkat çekerek, bu hastaların, aynı evde yaşadıkları aile fertlerinden bile uzak kalmaları gerektiğini söylüyor. Bu noktada mümkünse havalandırması olan bir odada bulunulması ve günde en az 4-5 kez kültür- fizik hareketleri yapılması gerekiyor. Bunun nedeni, Covid-19’un kendisinden ve hareketsizlikten kaynaklanan pıhtı oluşum riski olduğu belirtiliyor. Hasta kişinin yalnızken maske takmasına ihtiyaç olmadığını söyleyen İkizceli, “Ev halkıyla iletişim gerektiren hallerde ise her iki tarafın da maskeli olması şart” uyarısında bulunuyor.